Украинского депутата закидали яйцами возле здания Рады

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Участники митинга за лишение парламентариев неприкосновенности закидали яйцами депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Олега Барну, передает в четверг агентство УНН.

Депутат Барна прибув на робоче місце pic.twitter.com/2CQTyAKXMV — Krus (@IamKrus) 13 июля 2017 г.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве у здания Рады проходит митинг с требованием лишить неприкосновенности депутата от фракции "Оппозиционный блок".

"Когда нардеп Олег Барна пытался зайти в Верховную раду, активисты встретили его вопросами, как он проголосовал в вопросе о снятии неприкосновенности с нардепов и арест. Когда тот не ответил, активисты закидали его яйцами", — говорится в сообщении агентства.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представления на снятие неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов от фракции "Оппозиционного блока" — Михаила Добкина, от "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, от "Блока Петра Порошенко" — Борислава Розенблата, от "Радикальной партии" — Андрея Лозового и внефракционного депутата Олеся Довгого.

Во вторник Рада рассматривала представления Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с пяти депутатов для возможности привлечения их к уголовной ответственности. На заседании в четверг планируется рассмотреть представление по Добкину.