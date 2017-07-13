В Абхазии установили личности подозреваемых в убийстве туриста из России

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Установлены личности подозреваемых в убийстве туриста из Москвы, сообщила в четверг пресс-служба МВД Абхазии.

Прокуратура Гудаутского района Абхазии во вторник возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи. Как уточняли в ведомстве, в результате разбойного нападения Андрею Кабанову 1984 года рождения было нанесено два ножевых ранения. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также еще одна семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

"В результате проводимых следственно-оперативных мероприятий в рамках расследования уголовного дела, возбужденного прокуратурой Гудаутского района по факту убийства, похищения и разбойного нападения… по отношению к российским туристам, установлены подозреваемые в совершении данного преступления, однако в интересах следствия их данные пока не разглашаются", — говорится в сообщении.

В среду посольство РФ в Сухуме рекомендовало российским туристам, отдыхающим в Абхазии, проявлять повышенную осторожность в связи с ухудшением криминогенной обстановки. Посол России в Абхазии Семен Григорьев заявил, что диппредставительство возмущено нападением на туристов из Москвы. В свою очередь, Ростуризм посоветовал туристам соблюдать рекомендованные посольством РФ в Абхазии меры личной безопасности, избегать безлюдных мест и воздерживаться от конфликтов с местным населением.

Для расследования дела о вооруженном нападении на российских туристов в Абхазии создан оперативный штаб в составе руководителей МВД и службы госбезопасности под председательством генпрокурора республики.