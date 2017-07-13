Киев обсудил с ЕС возможность разработки "плана Маршалла" для Украины

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Украина обсудила с Евросоюзом возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки Украины по типу "плана Маршалла", заявил в четверг украинский лидер Петр Порошенко.

Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве, в четверг состоялось его пленарное заседание. По информации администрации президента Украины, основными темами повестки дня были конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация соглашения об ассоциации с ЕС.

"Сегодня мы обсудили возможности подготовки нового долгосрочного плана поддержки Украины, который был предложен на саммите "Европейской народной партии", наподобие "плана Маршалла" для Украины", — заявил Порошенко в четверг на брифинге по результатам саммита Украина-ЕС, который транслировал телеканал "112. Украина".

По его словам, такой план должен способствовать стабилизации и экономическому росту Украины. Президент сказал, что в этом контексте было получено проработать вопросы возможности организации инвестиционной конференции в Брюсселе в начале 2018 года.