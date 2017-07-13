В Турции за год по делу о попытке путча арестованы более 50 тысяч человек
13:5413.07.2017
(обновлено: 13:56 13.07.2017)
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АНКАРА, 13 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие власти арестовали за год, прошедший после попытки переворота, более 50 тысяч человек по обвинению в причастности к мятежу, говорится в заявлении минюста страны в четверг.
"С 15 июля 2016 года в рамках расследования деятельности FЕТО (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) возбуждены дела по отношении к 169 013 подозреваемым в причастности к деятельности этой организации. В итоге 50 510 человек арестованы, из них 169 генералов, 7098 офицеров, 8815 сотрудников сил безопасности, 24 губернатора, 73 заместителей губернаторов", — говорится в заявлении.
Отмечается, что в отношении 48,4 тысячи человек принято решение об освобождении под подписку о невыезде, 8087 человек находятся в розыске, 43 404 человек освобождены.
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"Среди работников судебных органов, включая судей, прокуроров, адвокатов и других, арестованы 2431 человек. 1216 человек освобождены под подписку о невыезде. 265 человек находятся в розыске", — говорится в заявлении.
Попытку военного переворота предприняла в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.
Подробнее о проповеднике Фетхуллахе Гюлене читайте в справке ria.ru >>
Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.
За ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.
В Стамбуле мятежники перекрыли движение по двум мостам через Босфор.
В ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.
В Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.
На здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.
Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.
Он заявил, что причастные к попытке переворота понесут наказание.
Тринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.
По данным СМИ, после попытки мятежа в Стамбуле было задержано 600 человек.
В результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.
Президент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Манифестанты выходят с государственными флагами в руках и портретами основателя страны Кемаля Ататюрка.
Тем не менее, по сообщениям очевидцев, мятежники продолжили вести вооруженные атаки.
Стамбульский аэропорт Ататюрка был взят под контроль военных, лояльных действующему правительству.
Истребители F-16 ВВС нанесли удары по танкам, находящимся у президентского дворца.
В Стамбуле мятежники начали сдаваться властям.