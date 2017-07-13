В Турции за год по делу о попытке путча арестованы более 50 тысяч человек

АНКАРА, 13 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие власти арестовали за год, прошедший после попытки переворота, более 50 тысяч человек по обвинению в причастности к мятежу, говорится в заявлении минюста страны в четверг.

"С 15 июля 2016 года в рамках расследования деятельности FЕТО (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) возбуждены дела по отношении к 169 013 подозреваемым в причастности к деятельности этой организации. В итоге 50 510 человек арестованы, из них 169 генералов, 7098 офицеров, 8815 сотрудников сил безопасности, 24 губернатора, 73 заместителей губернаторов", — говорится в заявлении.

Отмечается, что в отношении 48,4 тысячи человек принято решение об освобождении под подписку о невыезде, 8087 человек находятся в розыске, 43 404 человек освобождены.

"Среди работников судебных органов, включая судей, прокуроров, адвокатов и других, арестованы 2431 человек. 1216 человек освобождены под подписку о невыезде. 265 человек находятся в розыске", — говорится в заявлении.

Попытку военного переворота предприняла в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

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