Порошенко заявил, что Brexit не должен влиять на отношения Украины и ЕС

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Brexit не должен влиять на отношения Киева с Евросоюзом.
"Тень Brexit ни в коем случае не должна упасть на отношения Украины и ЕС", — заявил Порошенко в четверг по результатам саммита.
Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.