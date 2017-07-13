Боевики ИГ* объявили иракский Тель-Афар независимым государством

БЕЙРУТ, 13 июл — РИА Новости. Боевики из террористической группировки "Исламское государство"* объявили иракский город Тель-Афар в провинции Нейнава независимым от так называемого "Халифата", объявленного террористами, сообщает иракский телеканал Ас-Сумария со ссылкой на местный источник в Нейнава.

"Главари ИГ* в Тель-Афаре в кратком заявлении провозгласили вышеупомянутый город государством, независимым от того, что называют "Халифатом", и пригрозили жестокими наказаниями тем, кто ослушается их приказов", — цитирует телеканал слова источника.

Источник добавил, что Тель-Афар на сегодняшний день находится в руках арабов и иностранцев, а местные главари в управлении никакой роли не играют, так как остались без сил после серии публичных казней, которые проходили в минувшие недели.

*Террористическая организация, запрещенная в России