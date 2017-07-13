Порошенко призвал разработать "дорожную карту" по сближению Украины и ЕС

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что необходимо начать разработку "дорожной карты" по дальнейшему сближению Украины с Евросоюзом.

"Мы должны приложить все усилия для того, чтобы евроинтеграция перестала быть абстрактным понятием, чтобы она стала ближе, ощутимее и понятной гражданам… Сейчас нашим общим заданием является подготовка нашего государства к этому великому значительному событию. Сегодня важно начать разработку "дорожных карт" для достижения нашей мечты. Еще десять лет назад и соглашение об ассоциации (Украины и ЕС – ред.), и безвизовый режим многими воспринимались как мечты", — заявил Порошенко в четверг по результатам саммита Украина-ЕС.

Порошенко подчеркнул, что Украина в перспективе намерена присоединиться к таможенному союзу ЕС, интегрироваться в Шенгенскую зону, стать частью цифрового рынка, энергетического союза.