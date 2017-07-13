СМИ: ЕС и Киев не смогли согласовать итоговое заявление по итогам саммита

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Киев и представители Евросоюза не смогли договориться об итоговом заявлении по саммиту Украина-ЕС. Об этом сообщает "Европейская правда" по результатам встречи президента Украины Петра Порошенко, главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и главы Евросовета Дональда Туска.

По информации издания, Киев настаивал, чтобы совместное заявление содержало фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации. В этом фрагменте говорилось о том, что ЕС "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор". Однако представители Евросоюза высказались против включения этой строчки.

Как подчеркивает издание, согласно правилам европейской дипломатии отсутствие совместного Юнкер и Туск показали, что сомневаются в истинности стремления Украины к евроинтеграции, подчеркивает "Европейская правда".

Двухдневный 19-й саммит Украина-ЕС начался в среду в Киеве, основными темами повестки дня стали конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации.