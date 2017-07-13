В Мосуле при поддержке ЮНИСЕФ открыли около 500 школ

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Около 500 школ были вновь открыты в Западном и Восточном Мосуле при поддержке международной организации ЮНИСЕФ, рассказала РИА Новости представитель организации в Ираке Шарон Бехн.
Представитель ЮНИСЕФ добавила, что в общей сложности почти 650 тысяч детей Мосула нуждаются в помощи. "Сейчас я думаю, что необходимо подумать о будущем этих детей. Если вы посмотрите на общее число детей, перемещенных или остающихся в городе, вернувшихся в город, то мы говорим о почти 650 тысячах детей. Поскольку они возвращаются домой, им понадобятся школы, системы водоснабжения, все базовые услуги, на которые они имеют право", — пояснила Бехн.
В понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над "исламским государством"* во втором по величине иракском городе Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал, командующий операцией против ИГ*, Стивен Таунсенд во вторник заявил, что зачистка иракского Мосула от боевиков займет еще несколько недель.
*Террористическая организация, запрещенная в России