В Мосуле при поддержке ЮНИСЕФ открыли около 500 школ

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Около 500 школ были вновь открыты в Западном и Восточном Мосуле при поддержке международной организации ЮНИСЕФ, рассказала РИА Новости представитель организации в Ираке Шарон Бехн.

По словам Бехн, в общей сложности возобновили работу 470 учебных заведений, которые приняли около 365 тысяч детей. "К примеру, в Западном Мосуле ЮНИСЕФ поддержала открытие 136 школ, что замечательно, поскольку это даст детям возможность вновь пойти в школу, вернуться к нормальной жизни", — сказала Бехн.

Представитель ЮНИСЕФ добавила, что в общей сложности почти 650 тысяч детей Мосула нуждаются в помощи. "Сейчас я думаю, что необходимо подумать о будущем этих детей. Если вы посмотрите на общее число детей, перемещенных или остающихся в городе, вернувшихся в город, то мы говорим о почти 650 тысячах детей. Поскольку они возвращаются домой, им понадобятся школы, системы водоснабжения, все базовые услуги, на которые они имеют право", — пояснила Бехн.

Она также рассказала, что ЮНИСЕФ вместе с другими гуманитарными организациями проводит программу по воссоединению детей с их семьями. "Мы с нашими партнерами сумели воссоединить 1333 ребенка с их семьями. Сейчас у нас остается 1060 детей без семьи", — добавила представитель организации.

В понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над "исламским государством"* во втором по величине иракском городе Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал, командующий операцией против ИГ*, Стивен Таунсенд во вторник заявил, что зачистка иракского Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

*Террористическая организация, запрещенная в России