СМИ сообщили, что Daimler восемь лет продавал "вредные" автомобили

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Daimler AG с 2008 по 2016 год продавал на американском и европейском рынках автомобили с недопустимо высоким выбросом вредных веществ, за восемь лет концерн продал более миллиона таких транспортных средств, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung.

В марте стало известно о начале расследования прокуратуры Штутгарта в отношении "известных и неизвестных сотрудников Daimler AG по подозрению в обмане и уголовно наказуемой рекламе в связи с возможным манипулированием показателями выхлопа в дизельных автомобилях". В мае прокуратура провела обыски на нескольких предприятиях концерна Daimler.

По данным издания, в ходе проверок прокуратуры манипулирование показателями выбросов вредных веществ было зафиксировано на легковых автомобилях и автомобилях-фургонах малой грузоподъемности с дизельными двигателями OM 642 и OM 651. Такой тип двигателям устанавливался Daimler на многие серии транспортных средств, в том числе на различные автомобили класса Mercedes.

Daimler устанавливал на данные двигатели особый механизм, который занижал реальные показатели выбросов во время официальных проверок властей на автомобильных тестах. Не сообщив об установке данного механизма, концерн нарушил предписания федерального автомобильного управления, говорится в документе.