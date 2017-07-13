Варшава не теряет надежды убедить Москву в "добрых намерениях"

ВАРШАВА, 13 июл — РИА Новости. Варшава не теряет надежды наладить конструктивный диалог с Москвой, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью австрийскому изданию Der Standard.

"Мы рассматриваем Россию как большой шанс. Мы соседствуем с огромным рынком и крупным поставщиком сырья", — сказал Ващиковский.

"Мы не теряем надежду, что сможем убедить Россию в наших добрых намерениях. НАТО и ЕС не провоцируют Россию, а отвечают на провокационное поведение Москвы", — добавил он, не уточнив, о каких провокациях идет речь.

Власти Польши неоднократно заявляли о якобы существующей угрозе со стороны РФ, хотя в Москве подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.