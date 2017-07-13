Французский писатель повторил смерть своего героя

ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский писатель Жан-Мишель Ламбер, который более 30 лет назад был судьей и занимался громким делом об убийстве ребенка, скончался во вторник. Его уход из жизни почти полностью повторяет смерть персонажа одной из его книг, передает портал France Info.
Дело Грегори
Долгое следствие против матери ребенка Кристин и других его родственников, которых подозревали в совершении преступления, завершилось в 1993 году. Потом дело еще не раз возобновляли, однако виновных так и не установили. В июне, после многих лет забвения, дело Грегори снова возобновилось — следователи задержали трех человек, имевших отношение к гибели ребенка.
Смерть
Супруга Ламбера, обеспокоенная тем, что не получала от него известий с понедельника, попросила соседку проведать его. Женщина заглянула к бывшему судье во вторник вечером и обнаружила его тело. Точные причины и обстоятельства смерти предстоит выяснить следователям и судмедэкспертам, но, вероятнее всего, мужчина покончил с собой.
Сам же бывший судья не оставил никаких объяснений своего поступка.