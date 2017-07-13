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В мире

Французский писатель повторил смерть своего героя

12:3813.07.2017
(обновлено: 13:02 13.07.2017)
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© AFP 2017 / Jean Francois MonierФранцузский судья и писатель Жан-Мишель Ламбер. Архивное фотоФранцузский судья и писатель Жан-Мишель Ламбер. Архивное фото
© AFP 2017 / Jean Francois Monier

ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский писатель Жан-Мишель Ламбер, который более 30 лет назад был судьей и занимался громким делом об убийстве ребенка, скончался во вторник. Его уход из жизни почти полностью повторяет смерть персонажа одной из его книг, передает портал France Info.

Дело Грегори

Иллюстрация для книги Пэта Хайнса
© Аккаунт Camp Redblood в Facebook
Писатель 10 лет создавал в Paint иллюстрации к собственной книге
Самым громким делом за юридическую карьеру Ламбера стало расследование дела об убийстве мальчика Грегори Вильмена. Тело четырехлетнего ребенка со связанными руками и ногами обнаружили в реке в департаменте Вогезы 32 года назад — в октябре 1984 года. 

Долгое следствие против матери ребенка Кристин и других его родственников, которых подозревали в совершении преступления, завершилось в 1993 году. Потом дело еще не раз возобновляли, однако виновных так и не установили. В июне, после многих лет забвения, дело Грегори снова возобновилось — следователи задержали трех человек, имевших отношение к гибели ребенка.

Английский писатель и сценарист Майкл Бонд
© AP Photo / Sang Tan
Скончался автор книг о медвежонке Паддингтоне Майкл Бонд
Ламбер был первым судьей по этому делу. Спустя десятилетия, когда Ламбер уже давно отошел от дел и занимался написанием художественных книг, в его адрес посыпались многочисленные обвинения в допущенных в ходе расследования ошибках. Ламбер и сам признавал, что в свое время не уделил достаточно внимания деталям дела Грегори, отмечая, что был единственным следственным судьей в коммуне Эпиналь.

Смерть

Супруга Ламбера, обеспокоенная тем, что не получала от него известий с понедельника, попросила соседку проведать его. Женщина заглянула к бывшему судье во вторник вечером и обнаружила его тело. Точные причины и обстоятельства смерти предстоит выяснить следователям и судмедэкспертам, но, вероятнее всего, мужчина покончил с собой.

Спектакль Зеленая палочка в музее-усадьбе Ясная Поляна
© РИА Новости / Евгений Биятов
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К такому же способу ухода из жизни прибегнул и герой последней книги экс-судьи — отчаявшийся профессор Шабер. "Как я могу продолжать свою борьбу в этой атмосфере недоверия… Пусть моя жертва на алтаре клеветы мобилизует новые силы, которые придут на смену и продолжат борьбу", — такие слова вложил Ламбер в предсмертную записку своего героя.

Сам же бывший судья не оставил никаких объяснений своего поступка.

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