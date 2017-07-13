Иракские военные спасли от ИГ* езидскую семью из Мосула

МОСУЛ (Ирак), 13 июл — РИА Новости. Иракские военные спасли езидскую семью, выведя ее из зоны боевых действий в Мосуле, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности.

"Езидская семья, состоящая, из двух женщин и двоих детей, была спасена сегодня. Они были блокированы (террористами) в доме на протяжении нескольких месяцев", — рассказал собеседник агентства.

В ходе спасательной операции, по словам источника, ранения получили двое военнослужащих, они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Источник пояснил, что локальные боестолкновения с боевиками ИГ* продолжаются в нескольких районах Мосула. Боевики, засевшие у берега реки Тигр, продолжают вести огонь из минометов.

В понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ* во втором по величине иракском городе Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал, командующий операцией против ИГ*, Стивен Таунсенд во вторник заявил, что зачистка иракского Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

*Запрещенная в России террористическая организация