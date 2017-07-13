Косачев: в США скоро начнут увольнять чиновников из-за "Маши и медведя"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Истерия по поводу мифических связей президента США Дональда Трампа с российскими "представителями" в Соединенных Штатах достигла такого уровня, что скоро там начнут увольнять госчиновников за просмотр мультфильма "Маша и медведь", заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев.

"Такими темпами в Вашингтоне скоро начнут увольнять тех госчиновников, которые рискнули посмотреть "Машу и медведя". И это, как совершенно справедливо выразился господин Трамп, не что иное как откровенная охота за ведьмами. В сознании большей части американского истеблишмента — праведная и справедливая", — сказал он РИА Новости.

Сразу после объявления о победе Трампа на президентских выборах в США, сторонники его соперницы Хиллари Клинтон заявили, что на исход выборов мистическим образом повлиял Кремль. Затем в американских СМИ стали периодически появляться материалы о встречах российских чиновников с членами предвыборного штаба Трампа. Последний скандал разразился вокруг встречи сына президента — Трампа-младшего с адвокатом из РФ Натальей Весельницкой. Сообщалось, что она "имеет связи в Кремле" и должна была передать Трампу компромат на Хиллари Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Весельницкая не имеет никакого отношения к Кремлю, а все происходящее в политическом истеблишменте США сравнил с затянувшимся сериалом.