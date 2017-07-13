В порту Токио нашли смертельно опасных огненных муравьев

ТОКИО, 13 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министерство окружающей среды Японии заявило в четверг, что в прибывшем в столичный порт контейнере было обнаружено более 100 красных огненных муравьев, считающихся одними из самых опасных в мире.

По данным агентства Киодо, помимо самих муравьев в контейнере были яйца, личинки и куколки. Муравьи были тут же уничтожены. В настоящее время специалисты пытаются установить, была ли в контейнере муравьиная матка.

Информации о том, откуда и когда именно в токийский порт прибыл груз с опасными насекомыми, пока нет.

Это уже не первый случай, когда в прибывающих в страну контейнерах находят красных огненных муравьев. Ранее красные огненные муравьи были обнаружены в прибывшем в порт Нагоя контейнере из Китая. В мае насекомые были найдены в порту Кобэ. Специалисты опасаются распространения этих насекомых.

После укуса огненных красных муравьев у большинства людей отмечаются покраснения кожи, волдыри и отеки. В некоторых случаях возможны головокружение и рвота. Наибольшую опасность этот вид муравьев представляет для людей, предрасположенных к аллергии, так как их укус может спровоцировать реакции вплоть до анафилактического шока с возможным летальным исходом.