МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Прокуратура Парижа потребовала изъять из продажи новый номер французского еженедельника Paris Match с фотографиями с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен наезд грузовика на людей на набережной Ниццы в прошлом году, сообщает агентство Франс Пресс.
В четверг в выпуске журнала должны быть опубликованы фотографии с камер наблюдения, на которых запечатлены страшные моменты прошлогоднего наезда грузовика на людей в Ницце. По данным издания Nice Matin, речь идет о "фотографиях, демонстрирующих тела погибших вокруг грузовика". Национальная федерация жертв терактов и массовых происшествий (Fenvac) осудила действия журнала, посчитав, что фотографии "посягают на достоинство жертв и их близких".
Водитель грузовика 14 июля 2016 года протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек, пострадали более 430 человек. Атаку совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Среди погибших оказалось две россиянки: Виктория Савченко и Алина Богданова.
🔴#ParisMatch #Nice— Jean-Paul Ney (@jpney) 13 июля 2017 г.
Sur la photo extraite de la vidéosurveillance, on voit qu'il n'y a AUCUNE barrière ni barrage police (entourage en vert). pic.twitter.com/PlgtXDtGIj