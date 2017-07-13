МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Прокуратура Парижа потребовала изъять из продажи новый номер французского еженедельника Paris Match с фотографиями с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен наезд грузовика на людей на набережной Ниццы в прошлом году, сообщает агентство Франс Пресс.

Прокуратура потребовала не допустить распространения фотографий в других форматах, а также начала расследование по делу о "нарушении тайны следствия и хранения краденного".

В четверг в выпуске журнала должны быть опубликованы фотографии с камер наблюдения, на которых запечатлены страшные моменты прошлогоднего наезда грузовика на людей в Ницце. По данным издания Nice Matin, речь идет о "фотографиях, демонстрирующих тела погибших вокруг грузовика". Национальная федерация жертв терактов и массовых происшествий (Fenvac) осудила действия журнала, посчитав, что фотографии "посягают на достоинство жертв и их близких".

Издание Paris Match отвергает все обвинения и собирается "всеми средствами" защищать право граждан знать о том, что произошло на набережной в Ницце. Согласно заявлению на сайте журнала, обнародованные фотографии представляют собой "вид издалека" и не позволяют опознать личности жертв трагедии. "Они опубликованы для того, чтобы объяснить ход событий", — заявили в журнале.

Водитель грузовика 14 июля 2016 года протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек, пострадали более 430 человек. Атаку совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Среди погибших оказалось две россиянки: Виктория Савченко и Алина Богданова.