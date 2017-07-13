Депутат: импичмент Трампу стал был "выстрелом в голову" для республиканцев

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Перспектив импичмента президенту США Дональду Трампу в обозримом будущем нет, так как республиканцы, обладающие большинством в обеих палатах парламента страны, не станут "стрелять себе в голову", считает депутат Госдумы от "Единой России", эксперт в международных вопросах Вячеслав Никонов.

Два члена палаты представителей США демократы Брэд Шерман и Эл Грин в среду выступили с инициативой об импичменте президенту США Дональду Трампу в связи с тем, что тот якобы оказывал препятствие правосудию в ходе расследования "связи" его кампании с РФ.

"Идея импичмента, она носится в воздухе давно. На мой взгляд, в обозримом будущем никаких перспектив импичмента просто нет, хотя бы по той причине, что Трамп – все-таки президент США, пользующийся поддержкой значительной части населения, избранный. И он достаточно успешно взаимодействует со своей фракцией в конгрессе США", — сказал Никонов РИА Новости.

Политик напомнил, что сейчас республиканцы имеют в обеих палатах парламента США большинство, а решение об импичменте принимается также абсолютным большинством голосов.

"Республиканцы сейчас не пребывают в самоубийственном настроении, насколько мне известно. Импичмент президенту от собственной партии – это даже не стрельба в ногу, это стрельба в голову", — пояснил депутат.