Прокуратура в Гамбурге подтвердила запрос по арестованным россиянам

Полицейский на акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

Полицейский на акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

БЕРЛИН, 13 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Прокуратура Гамбурга подтвердила получение запроса от российского консульства в ФРГ относительно двух арестованных граждан России, обвиняемых в участии в уличных беспорядках, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Нана Фромбах.

"Консульство вступило с нами в контакт", — сказала она.

При этом передача в суд дел двух россиян состоится "через несколько недель", сообщила Фромбах.

"Это продлится еще долго, в любом случае, еще несколько недель", — сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости, когда может завершиться следствие и начаться рассмотрение дел в суде.

Говорить о более точных сроках Фромбах отказалась, так как этап следствия "продолжается разное время, зависит от заявлений подозреваемых, доказательств, запросов адвокатов".

Представитель прокуратуры также заявила, что у нее "нет оснований для сомнений в том, что речь идет о российских гражданах".

"По нашим документам, оно (российское гражданство – ред.) у них есть. Но я лично не видела паспортов", — отметила она, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили, что в Гамбурге арестованы двое россиян 20 и 30 лет, им предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции. Во время проведения в Гамбурге 7-8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины. 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.