Киев рассчитывает получить 600 миллионов евро от Евросоюза до конца года

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Киев и Евросоюз договорились активизировать усилия по реализации совместной программы проведения реформ на Украине для того, чтобы украинская сторона до конца года могла получить третий транш макрофинансовой помощи от ЕС на 600 миллионов евро, сообщила пресс-служба украинского правительства.

"Украина и Европейский союз готовы углубить сотрудничество в рамках совместной программы реформ, начатой в 2015 году, для получения Киевом третьего транша макрофинансовой помощи объемом 600 млн евро до конца нынешнего года", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина Украины.

Соответствующая договоренность стала итогом встречи в рамках саммита "Украина — ЕС" в Киеве премьера Украины Владимира Гройсмана и вице-президента Еврокомиссии, европейским комиссаром по вопросам евро- и социального диалога Валдиса Домбровскиса.

Премьер отметил, что правительство понимает условия выделения финпомощи и в связи с этим работает с парламентом по поиску решений.

Домбровскис подчеркнул, что политическая поддержка Евросоюза "была и остается для Украины всесторонней и прогресс в отношениях между ЕС и Украиной – очевиден". Еврокомиссар отметил, что условия получения средств остаются прежними и касаются борьбы с коррупцией, продолжения программ энергоэффективности, углубления взаимодействия в сфере проблем вынужденных переселенцев и конкретных экономических вопросов.

"Времени не так много — до середины ноября важно все завершить, поскольку есть и внутренние процедуры ЕС, чтобы мы в декабре выплатили транш", — цитирует пресс-служба Домбровскиса.

Стороны также договорились провести в этом году процесс подготовки новых проектов и программ сотрудничества — в экономике и социальной сфере.

Общий объем третьего пакета макрофинансовой помощи, одобренной в мае 2015 года, составляет 1,8 миллиарда евро. Предыдущий, второй транш из нее был выдан в начале апреля текущего года. Средства выделяются стране Евросоюзом при выполнении ее властями определенных условий, в том числе, по имплементации реформ.