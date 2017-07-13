В Ираке девять силовиков погибли при атаке террористов-смертников

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Девять силовиков погибли, еще 12 пострадали в ходе нападения смертников террористической группировки "Исламское государство"* в центральном Ираке, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в силах безопасности.

По его данным, нападению со стороны боевиков подверглись штабы военизированных племенных формирований неподалеку от города Фаллуджа в 50 километрах к западу от Багдада. Четыре смертника совершили самоподрыв на КПП при входе в штабы, где также располагались иракские военные.

В понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ* во втором по величине иракском городе Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал, командующий операцией против ИГ*, Стивен Таунсенд во вторник заявил, что зачистка иракского Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

*Террористическая организация, запрещенная в России.