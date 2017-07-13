В Ираке девять силовиков погибли при атаке террористов-смертников

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Девять силовиков погибли, еще 12 пострадали в ходе нападения смертников террористической группировки "Исламское государство"* в центральном Ираке, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в силах безопасности.
В понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ* во втором по величине иракском городе Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал, командующий операцией против ИГ*, Стивен Таунсенд во вторник заявил, что зачистка иракского Мосула от боевиков займет еще несколько недель.
*Террористическая организация, запрещенная в России.