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В мире

"Осталось недолго": Азаров предсказал крах режима Порошенко

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (167)
11:3713.07.2017
(обновлено: 11:38 13.07.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Архивное фотоБывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предсказал скорую смену власти на Украине. По мнению политика, режим Петра Порошенко вызывает недовольство как в Верховной раде, так и среди простых украинцев.

Искандер Валитов, методолог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Николай Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота, который произошел в феврале 2014 года. Акции протеста на майдане Независимости, которые позднее вылились в массовые беспорядки, начались осенью 2013-го как раз после отказа тогдашнего правительства подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

В августе прошлого года Азаров создал Комитет спасения Украины, одной из целей которого заявлена смена нынешнего руководства страны. В начале 2017-го экс-премьер не исключил возможности создания правительства в изгнании, однако отметил, что для этого "должны созреть условия".

"Режиму Порошенко осталось недолго"

По словам Азарова, на Украине зреет недовольство нынешнего руководства страны.

Михаил Саакашвили. Архивное Фото.
© РИА Новости / Стрингер
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В интервью газете "Известия" экс-премьер заявил, что значительная часть депутатов Рады требует от Порошенко не препятствовать принятию закона об импичменте, который бы регулировал процедуру отставки главы государства. Кроме того, рядовые украинцы недовольны социально-экономической ситуацией в стране.

"Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены", — заявил Азаров.

Политик также рассказал, что хотел бы вернуться на родину, однако в сегодняшних условиях это невозможно.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Путь Порошенко: из Европы — в импичмент
"У меня есть определенные планы по возвращению в любом случае. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований, которые сейчас против меня и моих товарищей и коллег развернуты. Легально это сделать пока нереально", — пояснил Азаров.

На Украине против Азарова возбуждено несколько уголовных дел. При этом Интерпол отказался объявить экс-политика в международный розыск.

Импичмент для Порошенко

В июне Киевский областной совет по инициативе фракции "Батькивщина" обратился к Верховной раде с просьбой принять законопроект, который урегулирует процедуру импичмента главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Оппозиция хочет объявить импичмент Порошенко, поскольку поняла его слабость
Кроме того, ряд фракций заявили о готовности поддержать отставку Петра Порошенко.

Объявить вотум недоверия президенту Украины сложно: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции, очень запутанная и сложная.

Согласно конституции страны, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил государственную измену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.

Президент Украины Петр Порошенко
© AFP 2017 / Vladimir Simicek
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Чтобы запустить саму процедуру, Рада сначала должна собрать 226 голосов депутатов за выдвижение главе государства обвинений президенту, а затем — 300 голосов за сам импичмент.

Перед этим депутаты еще должны заручиться поддержкой Конституционного и Верховного судов о законности процедуры и справедливости выдвинутых обвинений.

Азаров, комментируя инициативу депутатов, ранее заявил, что отправить Порошенко в отставку не получится. По мнению экс-премьера, это "типичная пиар-акция" противников действующей власти.

"Импичмент на Украине невозможен по причине отсутствия закона об импичменте. Болтать об этом можно, но фактически добиться его нельзя", — заявил экс-премьер в интервью RT в июне.

При этом Азаров отметил, что Порошенко неоднократно нарушал украинские законы и должен покинуть свой пост.

"Он наработал на десять уголовных сроков — это точно. Порошенко — негодяй из негодяев, худшего президента в истории Украины не было, хотя у нас разные лидеры были", — сказал политик.

Отношение украинцев к власти

Сторонники партии УКРОП во время митинга в поддержку лидера партии Геннадия Корбана у здания СИЗО службы безопасности Украины
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Украинский политолог: в Киеве – новый провокационный проект
В конце мая социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, согласно которому 76 процентов украинцев считают, что ситуация в стране развивается "в неправильном направлении". При этом действия власти одобряют лишь 13 процентов опрошенных.

"Если жителей запада относительно больше беспокоит военный конфликт на Донбассе и коррупция в центральной власти, то жителей юга и востока — низкий уровень зарплат и пенсий, рост цен и тарифов на коммунальные услуги", — говорилось в результатах исследования.

Падает рейтинг и самого Порошенко. По данным соцопроса, на президентских выборах он мог бы рассчитывать лишь на 12 процентов голосов. Наиболее популярным политиком на Украине сейчас является Юлия Тимошенко, за которую готовы голосовать 15 процентов украинцев.

Круговая осада
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Круговая осада

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