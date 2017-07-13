В Индии число жертв наводнений возросло до 40

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Число жертв наводнений, затронувших штат Ассам на северо-востоке Индии, возросло до 40 человек, около 1,5 миллиона человек остались без крова, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о гибели 27 человек.

Ливневые дожди продолжались в регионе более двух недель и привели к наводнениям, в том числе к разливу реки Брахмапутра и сходу оползней. По меньшей мере 2,5 тысячи деревень в штате Ассам были затоплены, также по водой оказался Национальный парк Казиранга, где проживает самая большая в мире популяция индийских однорогих носорогов. Парк с 1985 года входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Более 90% территории Национального парка Казиранга находится под водой", — сообщила агентству министр лесного хозяйства штата Ассам Прамилла Рани Брахма.

По ее словам, животные спасаются на возвышенностях, расположенных за пределами парка, что делает их более уязвимыми для браконьеров.

По данным агентства, уровень воды в Брахмапутре будет продолжать расти до конца недели. Ситуация должна стабилизироваться при отсутствии новых дождей, сообщили местные власти.