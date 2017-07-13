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В мире

Скандалы вокруг связей Трампа с Россией нужны для импичмента, считают в СФ

11:1313.07.2017
(обновлено: 11:17 13.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В настоящий момент попытка объявить импичмент президенту США Дональду Трампу лишь сплотит республиканцев, поэтому демократы будут продолжать раздувать историю с мнимыми связями команды президента с Россией, чтобы накопить аргументы для запуска процедуры импичмента, считает глава международного комитета СФ Константин Косачев.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ранее два члена палаты представителей США: демократы Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президенту США Дональду Трампу в связи с тем, что тот якобы оказывал препятствие правосудию в ходе расследования "связи" его кампании с РФ.

"Внесение двумя конгрессменами акта об импичменте президента США на рассмотрение Палаты представителей – логическое продолжение той травли, которую организовали Трампу проигравшие выборы демократы. Чем еще больше подтверждают тот факт, что российская тема – предлог, а не причина. И что американские политики, как выясняется, банально не умеют проигрывать", — сказал сенатор РИА Новости в четверг.

Он обратил внимание на то, что пока ведущие фигуры Демократической партии в Конгрессе дистанцировались от этой инициативы — под документом подписались лишь двое демократов. Судя по всему, они полагают, что в данный момент это лишь сплотит сторонников Трампа и вряд ли будет иметь успех в палате представителей, контролируемой республиканским большинством, считает Косачев.

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Но нет сомнения, что и данный козырь будет рано или поздно разыгран уже на более системном уровне – как только накопится (накопится ли?) критическая масса аргументов, которая повлияет и на позицию республиканцев", — отметил Косачев.

Он полагает, что, судя по всему, история с мнимыми связями команды Трампа с Россией будет набирать обороты. А ее раскрутка будет принимать все более фантасмагорический характер.

"В России лишь с удивлением узнают о каких-то никому здесь не известных фигурантах американских расследований, якобы действовавших от имени Кремля… Как и о все новых сенсационных "фактах" тайных связей очередных людей из окружения президента США, как правило на уровне "однажды поговорили", — сказал парламентарий.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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gvv.67
Трампу во время импичмента еще и ракетную атаку по Сирии припомнят, когда это будет нужно.
11:43
13.07.2017
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Vladimir Chawla
Ну когда же в США Начнется гражданская война . . . . . (( Сколько ещё ждать ? ))
11:35
13.07.2017
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madam.kukushinskay
Метаться постоянно между необходимостью выполнять обещания и боязнью импичмента у трампа не получится. Поэтому у него два пути- или "буревестник" (бунтарь и реформатор) или "пингвин" (послушный исполнитель и трус). Посмотрим, что выберет этот уже поживший, богатый, опытный и, безусловно, пытающийся войти в историю американский президент.
11:21
13.07.2017
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