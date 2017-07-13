МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В настоящий момент попытка объявить импичмент президенту США Дональду Трампу лишь сплотит республиканцев, поэтому демократы будут продолжать раздувать историю с мнимыми связями команды президента с Россией, чтобы накопить аргументы для запуска процедуры импичмента, считает глава международного комитета СФ Константин Косачев.

Ранее два члена палаты представителей США: демократы Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президенту США Дональду Трампу в связи с тем, что тот якобы оказывал препятствие правосудию в ходе расследования "связи" его кампании с РФ.

"Внесение двумя конгрессменами акта об импичменте президента США на рассмотрение Палаты представителей – логическое продолжение той травли, которую организовали Трампу проигравшие выборы демократы. Чем еще больше подтверждают тот факт, что российская тема – предлог, а не причина. И что американские политики, как выясняется, банально не умеют проигрывать", — сказал сенатор РИА Новости в четверг.

Он обратил внимание на то, что пока ведущие фигуры Демократической партии в Конгрессе дистанцировались от этой инициативы — под документом подписались лишь двое демократов. Судя по всему, они полагают, что в данный момент это лишь сплотит сторонников Трампа и вряд ли будет иметь успех в палате представителей, контролируемой республиканским большинством, считает Косачев.

"Но нет сомнения, что и данный козырь будет рано или поздно разыгран уже на более системном уровне – как только накопится (накопится ли?) критическая масса аргументов, которая повлияет и на позицию республиканцев", — отметил Косачев.

Он полагает, что, судя по всему, история с мнимыми связями команды Трампа с Россией будет набирать обороты. А ее раскрутка будет принимать все более фантасмагорический характер.

"В России лишь с удивлением узнают о каких-то никому здесь не известных фигурантах американских расследований, якобы действовавших от имени Кремля… Как и о все новых сенсационных "фактах" тайных связей очередных людей из окружения президента США, как правило на уровне "однажды поговорили", — сказал парламентарий.