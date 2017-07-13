Зимбабве пригласила наблюдателей из России на выборы президента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Власти Зимбабве открыты для возможного участия российских наблюдателей в мониторинге за выборами президента республики в 2018 году, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Зимбабве в России Майк Николас Санго.

В следующем году в выборах планирует принять участие нынешний лидер Зимбабве, 93-летний Роберт Мугабе. Он является старейшим в мире действующим руководителем государства. В первый раз президентом он стал в 1987 году, однако фактически к власти пришел еще раньше, сразу после обретения страной независимости — с 1980 года Мугабе был премьер-министром.

"Зимбабве открыта для участия российских наблюдателей на предстоящих выборах, у нас нет проблем с приглашением наблюдателей из РФ. По мере того, как мы будем приближаться к выборам, правительство разошлет приглашения всем странам, представителей, которых хочет видеть", — сказал Санго РИА Новости.

По его словам, руководство Зимбабве всегда приглашало представителей дружественных стран, организаций наблюдать за выборами, "но не приглашало врагов".

"Россия, Китай – мы всегда были открыты для приглашения представителей этих стран для наблюдения за выборами", — пояснил Санго.