"Ни малейшего шанса": Пушков оценил законопроект о реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что законопроект о "реинтеграции Донбасса", который Верховная рада планирует рассмотреть в осеннюю сессию, является провальным. Об этом он написал в своем аккаунте Twitter.

"Законопроект о "реинтеграции Донбасса" есть полное и окончательное отторжение Минских соглашений. И как таковой не имеет ни малейшего шанса", — отметил Пушков.

Ранее СМИ публиковали текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, в котором говорится о возможности введения в регионе военного положения по распоряжению президента Украины Петра Порошенко для "сдерживания и отпора вооруженной агрессии".

В первый раз о разработке законопроекта Порошенко заговорил в начале года в ходе одного из выступлений. Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что эта мера представляет собой попытку создать альтернативу Минским соглашениям. При этом вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта, добавил он.

Киевские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после февральского госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.