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В мире

"Отвратительная акция": Захарова осудила видеоролик НАТО о "лесных братьях"

10:4113.07.2017
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© AFP 2017 / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фотоШтаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Virginia Mayo

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В российском МИД раскритиковали видеоролик НАТО, посвященный прибалтийским "лесным братьям". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, подобные записи являются "историческим извращением", направленным на подрыв итогов Нюрнбергского процесса.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
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В 1944-1953 годах "лесные братья" активно действовали Литве, Латвии и Эстонии, многие из них в годы Второй мировой войны воевали в местных батальонах СС. За это время от их рук только в Литве погибло более 25 тысяч человек, большинство из которых были литовцами.

Типичный отряд "лесных братьев" состоял из пяти — десяти человек, а сами налеты совершали группы из двух-трех боевиков. Главной мишенью бандитов становились советские активисты: милиционеры, партийные и хозяйственные работники, врачи, учителя, колхозники и их семьи.

"Творчество" от НАТО

В среду альянс разместил в Интернете документально-игровой видеоролик, где "лесные братья" изображены героями. По версии НАТО, боевики занимались исключительно борьбой за независимость своих стран и пользовались широкой поддержкой местных жителей.

Cистема ПВО Patriot на совместных учениях американских и польских военных
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Авторы восьмиминутного видео также отметили, что дух "лесных братьев" живет в спецподразделениях нынешних армий Литвы, Латвии и Эстонии.

"Отвратительная акция"

Представитель российского МИД Мария Захарова резко осудила натовский видеоролик.

"Помню, как полгода назад мировая общественность, включая центральные СМИ, обсуждала, можно ли ставить танцы на тему Холокоста. Очень надеюсь, что эти же люди, которым, по их словам, небезразлично бережное отношение к трагическим страницам истории, дадут оценку натовской отвратительной акции", — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Начальника подразделения инвестиций и рекламы мэрии Вильнюса Дариус Удрис. Архивное фото
© Фото : Администрация Самоуправления города Вильнюса
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Захарова также выразила надежду, что все помнят о зверствах и массовых казнях, к которым были причастны "лесные братья".

Представитель МИД призвала журналистов, историков и политологов осудить действия НАТО.

"Это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера — герой, а "Лесные братья" — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?" — добавила она.

Попытка переписать историю

Видеоролик НАТО раскритиковали и в постоянно представительстве России при альянсе.

Международные маневры НАТО Железный волк 2017 в Литве
© AFP 2017 / Petras Malukas
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"Еще одна позорная попытка переписать историю и прославить бесславных бывших бойцов СС и националистов в угоду сегодняшней политической интерпретации. НАТО предлагает еще одно практическое руководство по сеянию нетерпимости и воинственности в их лучшем виде", — написали дипломаты на официальной странице постпредства в Twitter.

"Пропагандистская пушка" НАТО

Независимый эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук считает, что главной целью НАТО была пропаганда. При этом он отметил, что тема "лесных братьев" сейчас неактуальна даже для самой Прибалтики.

Военные учения НАТО в Эстонии
© РИА Новости / Сергей Степанов
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"Необходимость педалирования темы "лесных братьев" в самих прибалтийских странах отпала, этот вопрос сейчас абсолютно не актуальный, местные элиты к нему уже практически не обращаются. Самый активный период у них был лет десять-пятнадцать назад", — заявил эксперт, добавив, что видеоролик НАТО о "лесных братьях" является инициативой самого альянса, а не прибалтийских стран.

"У НАТО сейчас какое-то сумасшедшее поветрие защищать балтийский фланг от "российской агрессии". НАТО надо показать, что Россия якобы хочет совершить какие-то агрессивные действия против этих стран, которые являются членами НАТО. Мол, НАТО надо активно крепить безопасность на этом фланге, проводить там учения, держать на постоянной основе свои войска, увеличивать их количество и все время кричать о российской агрессии. Думаю, что это единственный повод для того, чтобы эту тему снова поднимать на щит. А наш МИД совершенно правильно на это дело реагирует", — подчеркнул Николайчук.

Военные учения НАТО в Эстонии
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Эксперт считает, что, выпуская подобные видеоролики, альянс "заряжает новые пропагандистские пушки", а сами записи становятся "информационным оружием".

В НАТО неоднократно говорили, что Москва представляет угрозу для стран Прибалтики и Польши. В июле 2016 года на саммите в Варшаве было принято решение "об укреплении восточного фланга", для этого альянс намерен разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США.

В Москве подчеркивают, что Россия никогда не будет нападать на какого-либо из членов НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об этом и лишь пользуются поводом, чтобы разместить больше войск в районе российских границ.

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