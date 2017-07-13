В Афганистане разорвавшаяся мина унесла жизни четырех детей

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Четыре ребенка погибли на северо-востоке Афганистана после того, как старая минометная мина, с которой они играли, взорвалась, передает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в среду в провинции Баглан в уезде Бурка на подконтрольной боевикам территории, отметили в полиции.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещена в России