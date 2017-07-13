В ДНР сообщили о 35 нарушениях со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 21 населенного пункта республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие",- заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.