Стали известны новые детали дела о взрыве у вербовочного центра ВВС США

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Подозреваемый в причастности к взрыву около вербовочного центра военно-воздушных сил США недалеко от американского города Талса (штат Оклахома) является бывшим старшим рядовым авиации, передает телеканал CBS.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около 22.30 понедельника (06.30 мск вторника). По данным ФБР, во время взрыва вербовочный центр был закрыт, никто не пострадал. Во вторник в Талсе был задержан 28-летний Дон Роден. По данным телеканала, в среду ему были предъявлены обвинения, в том числе в нанесении ущерба федеральной собственности с помощью взрывчатки. Как сообщила прокурор Лоретта Рэдфорд, мотивом Родена могла быть "ненависть к военным".

По данным телеканала, ранее Роден служил в ВВС и был освобожден от службы в апреле. Согласно документам суда, после службы в ВВС мужчина хотел попасть в морскую пехоту США, однако ему было отказано. Бывший командир Родена сержант Брайан Кертис сообщил, что молодой человек "ненавидел военных" и "был достаточно умен, чтобы соорудить электронное устройство".

Во время обысков в доме задержанного были найдены материалы, связанные с изготовлением взрывчатки, а также две самодельные бомбы.

Как отмечает телеканал, на данный момент ФБР не оценивает взрыв как акт внутреннего терроризма. Роден был помещен в тюрьму города и должен появиться в суде в пятницу.