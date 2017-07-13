Стали известны новые детали дела о взрыве у вербовочного центра ВВС США

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Подозреваемый в причастности к взрыву около вербовочного центра военно-воздушных сил США недалеко от американского города Талса (штат Оклахома) является бывшим старшим рядовым авиации, передает телеканал CBS.
По данным телеканала, ранее Роден служил в ВВС и был освобожден от службы в апреле. Согласно документам суда, после службы в ВВС мужчина хотел попасть в морскую пехоту США, однако ему было отказано. Бывший командир Родена сержант Брайан Кертис сообщил, что молодой человек "ненавидел военных" и "был достаточно умен, чтобы соорудить электронное устройство".
Во время обысков в доме задержанного были найдены материалы, связанные с изготовлением взрывчатки, а также две самодельные бомбы.
Как отмечает телеканал, на данный момент ФБР не оценивает взрыв как акт внутреннего терроризма. Роден был помещен в тюрьму города и должен появиться в суде в пятницу.