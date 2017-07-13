При пожаре на складе у границы с Сирией пострадали десять турецких военных

АНКАРА, 13 июл — РИА Новости. Десять военных пострадали при пожаре на складе боеприпасов в юго-восточной турецкой провинции Килис недалеко от границы с Сирией, говорится в заявлении администрации провинции в четверг.

Ранее о пожаре и звуках взрывов со склада боеприпасов сообщило агентство Anadolu

"13 июля на трассе Килис-Газиантеп возник пожар в воинской части, огонь из-за ветра перекинулся на склад с боеприпасами, что привело к взрывам. Жертв нет, десять солдат легко пострадали от отравления продуктами горения и направлены в больницу. Ведутся работы по тушению пожара", — сообщили местные власти.