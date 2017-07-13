В Киевской области горит склад древесины

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Пожар возник на складе древесины в Киевской области, спасателям удалось локализировать его на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Службу спасения "101" поступила информация о пожаре штабелей древесины на улице Комарова, 24 в селе Милая Киево-Святошинского района. Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что горят штабеля поддонов и доски для их изготовления. В 05.00 (совпадает с мск) пожар площадью тысяча квадратных метров локализовали", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате пожара уничтожено 50 кубометров древесины и поддонов, три бытовых вагончика по 12 квадратных метров, дом охраны на площади 40 квадратных метров и легковой автомобиль Skoda. Погибших и пострадавших нет, продолжается ликвидация пожара.