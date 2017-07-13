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Дубль два: в конгресс США внесли новую версию проекта о санкциях против РФ

Сюжет:
Санкции в отношении России (6088)
09:0013.07.2017
(обновлено: 09:08 13.07.2017)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКапитолий. Архивное фотоКапитолий. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В палате представителей конгресса США представили новую версию законопроекта об антироссийских санкциях. Авторами документа стали высокопоставленные члены Демократической партии, передает агентство Рейтер.

История вопроса

Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Olivier Douliery
Белый дом: проект о санкциях против РФ и Ирана - риски для внешней политики
Сенат еще в середине июня одобрил поправку по расширению санкций в отношении России.

Так, сенаторы предложили сократить максимальный срок рыночного финансирования банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Кроме того, проект предусматривает, что президент США может принять меры в отношении компаний, которые собираются вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставлять услуги или оказывать информационную поддержку.

Отдельным пунктом говорится о стремлении Штатов "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".

Конгрессмен Пол Райан. Архивное фото
© Flickr / Tony Alter
Райан выступает за скорейшее принятие закона о новых санкциях против России
Одобренный сенатом документ был направлен в палату представителей, однако там встретил сопротивление со стороны республиканцев, которые направили его в комитет по международным делам. Недовольство вызвало нарушение процедуры внесения законопроекта.

Согласно Конституции США, палата представителей должна первой вносить и принимать законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов страны. Рассматриваемый же документ сначала одобрил сенат.

Новая попытка

Как пишет Рейтер, нынешний вариант законопроекта представили лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси, ее заместитель по фракции Стени Хойер, а также руководитель демократов в комитете по иностранным делам Элиот Энгел.

Угол Кремлевской набережной и площади Васильевский спуск. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СМИ сообщили о "тупике" с новыми санкциями США против России
По данным агентства, документ практически идентичен тому, который ранее поддержал сенат. Детали новой инициативы не сообщаются.

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан признал в среду, что пока парламентарии не смогли прийти к консенсусу в вопросе новых санкций в отношении Москвы. При этом политик призвал считает необходимым принять документ.

"Есть некоторые вопросы политики относительно того, чтобы непреднамеренно не помочь российским олигархам и нефтяным компаниям… Мы хотим это исправить и сделать это (принять закон. — Прим. ред.) как можно быстрее", — сказал Райан.

Он также заявил, что хочет видеть закон "двухпартийным".

Конгресс не может договориться

Во вторник агентство Блумберг сообщило, что рассмотрение законопроекта о новых санкциях "зашло в тупик". По данным журналистов, причиной проблем стали споры между республиканцами и демократами.

Член Зиновьевского клуба Алексей Панкин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Трефилов
Больше санкций, хороших и разных!
Главный вопрос вызывает пункт о полномочиях конгресса блокировать действия президента Дональда Трампа, если он решит снять санкций в одностороннем порядке, отмечает Блумберг.

Пресс-секретарь спикера палаты представителей конгресса Эшли Стронг заявила, что "республиканцы готовы направить законопроект в сенат, что позволит сенаторам вернуть обратно уже исправленный документ". Однако, по ее словам, демократы блокируют этот процесс, настаивая на собственных поправках.

В свою очередь, сенатор-демократ Бен Кардин отметил, что вопрос о новых санкциях необходимо решить как можно быстрее.

"Несомненно, США должны дать свой ответ. Я уже связался с членами палаты представителей и призвал их быстро принять законопроект", — сказал он.

Позиция Белого дома

Накануне проект о новых санкциях против России раскритиковала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Бурение скважины Центрально-Ольгинская-1 нефтяной компании Роснефть
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
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"В нынешнем состоянии законопроект представляет ряд угроз для возможности правительства США осуществлять внешнюю политику", — сказала она на брифинге.

При этом во вторник директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт заявил, что администрация США согласна с тем, что санкции в отношении Москвы необходимы.

"Администрация полностью поддерживает эти санкции", — подчеркнул чиновник.

Шорт добавил, что президент обеспокоен тем фактом, что документ "создает необычный прецедент делегирования вопросов внешней политики 535 членам конгресса". Инициативу парламентариев он назвал "дипломатическим вызовом" для Белого дома.

Чиновник считает, что принятие законопроекта в его нынешнем виде станет помехой для властей: Белый дом не сможет "быстро реагировать на некоторые обстоятельства".

Риски для США

Первая поставка сжиженного природного газа из США в Европу
© REUTERS / Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz
Тень "газовой войны": как США хотят потеснить Россию на европейском рынке
Эксперты считают, что новые антироссийские санкции ударят по самим Соединенным Штатам.

"Санкции являются самым эффективным средством дестабилизации работы администрации Трампа и главным препятствием на пути реального сближения с Россией и консолидации усилий по решению ключевых вопросов, которые стоят перед США. Поэтому, конечно, это ударит по американским интересам, ибо очевидно, что американцы не справляются с ситуацией на Ближнем Востоке, в Сирии. Они развязали слишком много внешнеполитических авантюр, чтобы в одиночку их уладить. На пути их разрешения как раз стоят эти санкции", — заявил в эфире радио Sputnik директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко
© Фото : предоставлено Американской торговой палатой в России
AmCham: американский бизнес волнуется из-за санкций против России
По мнению политолога, ограничения призваны, в первую очередь, дестабилизировать работу администрации Трампа.

"Это, безусловно, шаг назад. И эти потери для Трампа наиболее чувствительны — как бизнесмен он понимает все негативные последствия таких экономических издержек. Он может недооценивать внешнеполитические последствия, но то, что он понимает — это экономика, и она как раз страдает", — подчеркнул Коровин.

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