В ЛНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 мм и 82 мм, БМП-1, БМП-2, гранатометы (СПГ) и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.
По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 115 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в район населенных пунктов Калиново, Сокольники, Калиновка, Желобок и позиций Народной милиции у КПП "Станица Луганская".
"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.
Украинские военные, в свою очередь, обвинили ополченцев в 30 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, один военный погиб, еще один ранен, сообщает пресс-центр военной операции украинских силовиков.
Как заявляют силовики, на донецком направлении нарушения были зафиксированы со стороны поселка Калиново: обстреливалось Троицкое, а также опорные пункты в районе Авдеевки. На мариупольском направлении, отмечает пресс-центр, огонь открывался по поселкам Березовое, Новомихайловка, по Красногоровке, Талаковке, Водяному, Гнутово, Павлополю, а также одному из опорных пунктов в поселке Марьинка — там получил ранение украинский военный. Согласно сообщению силовиков, обстреливались и жилые кварталы Марьинки, в результате произошел пожар, были разрушены гражданские здания. На луганском направлении, сообщают силовики, обстреливались Новозвановка и Станица Луганская.