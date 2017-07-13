В ЛНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 мм и 82 мм, БМП-1, БМП-2, гранатометы (СПГ) и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 115 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в район населенных пунктов Калиново, Сокольники, Калиновка, Желобок и позиций Народной милиции у КПП "Станица Луганская".

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.

Украинские военные, в свою очередь, обвинили ополченцев в 30 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, один военный погиб, еще один ранен, сообщает пресс-центр военной операции украинских силовиков.

"Прошедшие сутки в зоне проведения АТО характеризовались увеличением количества обстрелов со стороны противника фактически на всех направлениях. Всего… вооруженные формирования 30 раз нарушили режим перемирия. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook

Как заявляют силовики, на донецком направлении нарушения были зафиксированы со стороны поселка Калиново: обстреливалось Троицкое, а также опорные пункты в районе Авдеевки. На мариупольском направлении, отмечает пресс-центр, огонь открывался по поселкам Березовое, Новомихайловка, по Красногоровке, Талаковке, Водяному, Гнутово, Павлополю, а также одному из опорных пунктов в поселке Марьинка — там получил ранение украинский военный. Согласно сообщению силовиков, обстреливались и жилые кварталы Марьинки, в результате произошел пожар, были разрушены гражданские здания. На луганском направлении, сообщают силовики, обстреливались Новозвановка и Станица Луганская.