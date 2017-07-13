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В мире

СМИ: Весельницкая въехала в США по спецразрешению от властей США

07:3613.07.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФлаги США в Вашингтоне. Архивное фотоФлаги США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американские власти выдали разрешение для въезда в страну российскому адвокату Наталье Весельницкой по "особым обстоятельствам", причем сделано это было задолго до того, как она встретилась с людьми, близкими к нынешнему президенту США Дональду Трампу, сообщает газета The Hill.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Jim Watson
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Ссылаясь на данные министерства юстиции США, судебные материалы и интервью, издание, специализирующееся на освещении жизни конгресса США, подчеркивает, что разрешение было выдано еще при прежней администрации президента Барака Обамы. Сделано это было несмотря на то, что визы у Весельницкой к тому времени уже не было.

Как отмечается в материале, бывший генеральный прокурор США Лоретта Линч, которая занимала должность при Обаме, выдала Весельницкой разрешение на пребывание в США для защиты ее клиента — российского бизнесмена Дениса Кацыва, возглавляющего группу компаний Prevezon Holding.

"В офисе прокурора США по Нью-Йорку в среду подтвердили, что Весельницкой было выдано разрешение на пребывание в США с октября 2015 по начало января 2016 года. В министерстве юстиции и госдепартаменте не смогли сразу объяснить, каким образом она все еще находилась в стране в июне 2016 года", — говорится в статье.

Имя Весельницкой в последние дни появляется в США в контексте ее встречи в июне прошлого года с сыном нынешнего президента США — Дональдом Трампом-младшим.

Дональд Трамп-младший. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Между тем, как отмечает The Hill, Весельницкая встречалась не только с сыном Трампа, но и с рядом других влиятельных в США людей.

"Через пять дней после встречи в здании Trump Tower в Нью-Йорке с Дональдом Трампом-младшим, его зятем Джаредом Кушнером и Полом Манафортом, занимавшим в ту пору пост главы предвыборного штаба Трампа, Весельницкая была замечена в первом ряду на слушаниях по российской политике, которые проходили в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США", — отмечается в материале. Там также приводится ссылка на видеофрагмент с этих слушаний, где в течение нескольких секунд показан общий план зала заседаний.

Как отмечает The Hill, наряду с этим Весельницкая "помогала проводить в вашингтонском Музее новостей показ фильма, который бросал вызов американскому Закону Магнитского". Издание ссылается на документы министерства юстиции о том, что на данном показе "присутствовали как минимум пять сотрудников конгресса и госдепартамента США.

Также издание указывает, что Весельницкая присутствовала на ужине с несколькими конгрессменами, в том числе Даной Рорабакером, который с симпатией относится к России. Он в интервью сообщил, что речь на той встрече, на которой присутствовало много народу, шла, в частности, о том же самом Законе Магнитского. При этом законодатель добавил, что не помнит, чтобы разговаривал с Весельницкой лично.

Дональд Трамп-младший. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
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В последние дни в США разгорелся скандал с участием Дональда Трампа-младшего. СМИ узнали, что в 2016 году он встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.

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