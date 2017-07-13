ТОКИО, 13 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Лидер КНДР Ким Чен Ын наградил разработчиков межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14" высшими знаками отличия и вручил им памятные часы и сборники своих цитат, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Выступая с поздравительной речью, северокорейский лидер назвал пуск МБР "событием исторической важности, которое фундаментально изменило стратегическое положение КНДР и политическое устройство мира".

"Он (Ким Чен Ын) выразил уверенность и надежду на то, что ученые, технологи, рабочие и чиновники, связанные с оборонной промышленностью, добьются еще больше блистательных успехов в этом священном испытании по созданию самых мощных военных гарантий, руководствуясь воодушевляющим слоганом "Вперед в смертельный бой за страну и людей!" — отмечается в сообщении ЦТАК.

Особо отличившиеся при разработке МБР "Хвасон-14" были удостоены ордена Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, званий Героев КНДР или Героев труда КНДР с вручением золотой медали "Серп и молот", а также ордена Государственного флага первой степени. Все награжденные также получили памятные часы с изображением имен бывших лидеров страны Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, а также сборники цитат действующего лидера КНДР Ким Чен Ына.

Центральное телевидение КНДР 4 июля объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра. В Пентагоне также заявили, что была испытана МБР. Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.