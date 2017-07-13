В США представили законопроект по новым санкциям в связи с ситуацией в КНДР

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американские сенаторы демократ Крис Ван Холлен и республиканец Патрик Туми представили законопроект, который предполагает введение санкций в отношении компаний, которые ведут предпринимательскую деятельность с КНДР.

"Мы представляем поддерживаемый обеими партиями законопроект, направленный на закрепление исполнения режима международных санкций против Северной Кореи", — сказал Ван Холлен в Вашингтоне. По его словам, законопроект "затронет посредников и координаторов путем введения обязательных санкций и штрафов в отношении банков, компаний и финансистов, ведущих бизнес с Северной Кореей".

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон намерен вводить санкции не только в отношении КНДР, но и против всех стран, которые ведут бизнес с Пхеньяном.

Северная Корея 4 июля объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра. Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод озвучил и Пентагон.