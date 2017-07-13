Макрон считает, что Германия извлекает выгоду из неурядиц в Еврозоне

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Германия извлекает выгоду из неурядиц в Еврозоне и слабых сторон других членов союза.

"Германия извлекает выгоду из неурядиц в Еврозоне. Это нездоровая ситуация", — заявил Макрон в интервью медиагруппе Funke, отметив, что "страны, у которых уже есть долг, наращивают его, а те, которые способны конкурировать, становятся еще более конкурентоспособными".

Он высказался за единство и гармоничное развитие Еврозоны. "Мы все ответственны за то, чтобы уровень развития Еврозоны был таким, какой она заслуживает", — сказал он.

"Нам необходимо понять, какой сценарий является с точки зрения экономики подходящим для всех", — добавил президент.