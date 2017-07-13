МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Участницам соревнований по робототехнике из Афганистана, которым было отказано в получении американской визы, выдали разрешение на временное пребывание в США после вмешательства президента страны Дональда Трампа, сообщает журнал Politico ссылкой на неназванных представителей его администрации.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что команде девочек из Афганистана, участвующей в соревнованиях по робототехнике, было отказано в получении виз в США. Предполагалось, что из-за отказа в получении визы шести девочкам, входящим в состав афганской команды, придется наблюдать за сборкой их робота по видеотрансляции.

Как отмечает издание, президент США узнал о сложившейся ситуации и попросил представителей Совета национальной безопасности рассмотреть возможные варианты решения проблемы. Представители совета обсудили вопрос с коллегами из других ведомств, после чего министерство внутренней безопасности США одобрило въезд девочек в страну на основании особого разрешения, которое позволит им в течение 10 дней находиться на американской территории без виз. Такая практика применяется в исключительных случаях, отмечает издание.

Восстановленный Верховным судом США иммиграционный указ Трампа вступил в силу две недели назад в части въезда граждан шести стран из "черного списка". Также с 6 июля на 120 дней приостановлен прием беженцев на территории США. Как отмечали СМИ, Афганистан не входит в число стран, перечисленных в новом миграционном указе Трампа.

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.