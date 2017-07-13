МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала видеоролик, в котором НАТО представила героями борцов с советской властью в странах Прибалтики, многие из которых служили в рядах гитлеровской армии. Дипломат выразила надежду на то, что мировая общественность правильно оценит эту "отвратительную акцию".

В среду НАТО разместила в интернете восьминутный документально-игровой видеоролик, в котором "лесные братья" представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость своих стран от Советского Союза и пользовавшимися широкой поддержкой гражданского населения, желавшего восстановить государственность. Авторы видео также отмечают, что дух "лесных братьев" живет в современных спецподразделениях вооруженных сил трех прибалтийских стран.

"Помню, как полгода назад мировая общественность, включая центральные СМИ, обсуждала, можно ли ставить танцы на тему Холокоста. Очень надеюсь, что эти же люди, которым, по их словам, небезразлично бережное отношение к трагическим страницам истории, дадут оценку натовской отвратительной акции. Надеюсь, никому не надо напоминать про массовые казни, в которых были задействованы те, кто затем стал называть себя "Лесными братьями", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат попросила журналистов, историков и политологов не оставаться безразличными.

"Это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера — герой, а "Лесные братья" — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?" — подчеркнула Захарова.

Так называемые "лесные братья" в 1944-1953 годах активно боролись с советской властью на территории стран Прибалтики, многие из них воевали в рядах местных батальонов СС.