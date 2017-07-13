МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Экипаж самолета авиакомпании Air Canada, который чуть не столкнулся с четырьмя другими при приземлении в аэропорту американского Сан-Франциско (штат Калифорния), не сообщил о внештатной ситуации пассажирам, сообщает телеканал CTV News.

Ранее телеканал CBC сообщал, что диспетчерам в Сан-Франциско удалось предотвратить крупнейшую авиакатастрофу в истории. Инцидент произошел ночью 7 июля. При заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании Air Canada по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку, где в тот момент находились еще четыре лайнера.

"Это было действительно очень странно, потому что явно что-то пошло не так, но они никак не проинформировали нас об этом после. Видеть, как мы практически приземлились на четыре полных пассажиров самолета, несколько неприятно", — приводит CTV News слова пассажира Дэйва Джонса, который работает страховым комиссаров в штате Калифорния.

Пилот лишь сообщил пассажирам, что в тот день в аэропорту было особенно оживленное движение, и успокоил их, сказав, что все в порядке, отмечает телеканал.

В настоящее время федеральные власти штатов проводят расследование обстоятельств инцидента.