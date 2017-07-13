В Японии привели в исполнение первый с 2016 года смертный приговор

ТОКИО, 13 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Два преступника казнены в Японии утром в четверг, сообщил телеканал NHK со ссылкой на министерство юстиции.
Предыдущий смертный приговор был приведен в исполнение в ноябре прошлого года. С момента вступления в должность премьер-министра Синдзо Абэ в декабре 2012 года казнены 19 человек.
Сейчас смертной казни ожидают около 130 человек. Как правило, смертные приговоры приводятся в исполнение не сразу, а через несколько лет после приговора суда.
Международные правозащитные организации призывают Японию отменить эту меру наказания как негуманную. Осужденный может ждать казни годами, но узнает о ней только утром в день приведения приговора в исполнение.
Смертная казнь в Японии осуществляется через повешение. По опросам общественного мнения, большая часть населения в стране — 85% — поддерживает сохранение смертной казни.