На юго-западе Японии наводнения и паводки унесли жизни 29 человек

ТОКИО, 13 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Число жертв наводнений и паводков на юго-западе Японии составило 29 человек, сообщило агентство Киодо.

В среду сообщалось, что спасатели обнаружили несколько человек без признаков жизни в городе Асакура в префектуре Фукуока. Вечером врачи выдали официальное заключение о смерти четырех человек. Таким образом, через неделю после ливневых дождей, вызвавших паводки, затопления и оползни, официально считаются погибшими 29 человек.

В районе бедствия разрушены почти 1 тысяча домов. По-прежнему без вести пропавшими числятся 20 человек, 1,3 тысячи проживают в эвакуационных пунктах. Поиски пропавших ведут сотрудники сил самообороны, полиции и пожарной охраны.

На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала прошлой недели дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.