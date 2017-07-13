Дилма Роуссефф считает своего предшественника Лулу да Силва невиновным

МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф считает своего предшественника на этом посту Луиса Инасиу Лулу да Силва, приговоренного к тюремному сроку за коррупцию, невиновным.

В среду судья Сержиу Моро приговорил Лулу да Силва к 9,5 года тюремного заключения. Всего против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять коррупционных обвинений. В частности, экс-президент, возглавлявший Бразилию в 2003–2010 годах, признан виновным в получении примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. Эти средства были вложены в приобретение шикарной трехэтажной квартиры в городе Гуаружа в штате Сан-Паулу.

"Лула невиновен. И бразильский народ сможет демократическим путем спасти его в 2018 году", – написала Роуссефф, сама отстраненная в результате импичмента от власти в прошлом году, в своем микроблоге в Twitter. Она имела в виду предстоящие выборы президента, о намерении участвовать в которых заявлял Лула да Силва.

Согласно приговору суда, Лула да Силва лишен права занимать любые государственные должности сроком на 19 лет. Однако сейчас свое наказание Лула да Силва отбывать не будет: он имеет право на апелляцию и, пока будет тянуться этот процесс, в тюрьму не сядет. Агентство Франс Пресс сообщает, что адвокат Лулы да Силва уже заявил о намерении своего подзащитного обжаловать приговор.

Свою поддержку Луле да Силва выказал и президент Боливии Эво Моралес. "Судебный переворот против брата Лулы, потенциального кандидата, который гарантировал победу бразильского народа. Вся наша солидарность с ним", — написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.