МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Великобритания потратит 40 миллионов фунтов стерлингов (52 миллиона долларов) на обновление бортового комплекса обороны своих истребителей Typhoon, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на британского министра обороны Майкла Фэллона.

Контракт на обновление систем получила итальянская компания Leonardo. Как заявляют в британском правительстве, обновление комплекса сможет помочь самолетам в ходе миссий в Ираке и Сирии против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. США вместе с союзниками с 2014 года проводят операцию против ИГ в Сирии и Ираке. В Сирии эта операция проводится без согласия властей страны.