МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Осужденный в США за киберпреступления латвиец Денис Чаловский заявил, что подвергался постоянному психологическому давлению со стороны американских спецслужб.

"Латвийские спецслужбы относились ко мне довольно корректно. В США отношение к заключенным намного жестче. В первую очередь на меня оказывалось психологическое давление. Извините, но мне бы не хотелось об этом говорить. Скажу лишь, что меня постоянно запугивали", — сказал он в интервью газете "Известия".

Чаловский отметил, что не мог общаться с родственниками, они созванивались раз в неделю. Также его посещал латвийский консул, который приносил новостные распечатки

"Изначально я хотел бороться за свои права, однако, обсудив с адвокатом ситуацию от и до, я понял, что гораздо проще пойти на сделку со следствием. Доказательство правды ушло на второй план, и моей главной целью стало возвращение домой. Прокуратура мне предложила пойти на сделку и признать часть вины, с учетом того что они скостят мне срок", — пояснил бывший заключенный.

В 2012 году Чаловский был арестован в Латвии, а в 2015 году экстрадирован в США. Он обвинялся в участии в разработке и распространении компьютерного вируса Gozi, поразившего более 1 миллиона компьютеров по всему миру. Чаловский был приговорен судом в США к более чем 20 месяцам тюрьмы. Он понес наказание и вернулся на родину.