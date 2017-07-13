МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что режиму нынешнего президента страны Петра Порошенко осталось недолго.
Помимо этого, украинцы недовольны социально-экономической ситуацией, "а в кулуарах киевских властных структур ходят разговоры о возможной отставке правительства", отмечает газета.
"Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены", — приводит издание слова Азарова.
Он также отметил, что думает о возвращении в страну, но сегодняшние условия этого не позволяют: "Украину захлестнули террор, запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией".
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Покинул страну и Азаров. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников.