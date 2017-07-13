ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Предложение конгрессменов-демократов о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу является "политической игрой в худшем смысле", заявила в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Я думаю, это совершенно смехотворно и является политической игрой в худшем смысле", — сказала она на брифинге.

Ранее в среду два члена палаты представителей США демократы Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президента США Дональду Трампу в связи с тем, что тот якобы оказывал препятствие правосудию в ходе расследования "связи" его кампании с РФ.