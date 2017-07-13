СМИ узнали, почему Россия может отменить встречу Рябкова и Шеннона

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Томаса Шеннона, намеченная на 17 июля в Вашингтоне, может не состояться: Россия откажется от нее, если США не вернется к обсуждению ареста российской дипсобственности, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник.

Предыдущая встреча Рябкова и Шеннона, намеченная на 23 июня в Санкт-Петербурге, была отменена российской стороной. Как тогда заявил Рябков, после решения Вашингтона о расширении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины "обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога".

"Россия может отказаться от встречи замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шеннона, намеченной на 17 июля в Вашингтоне. Это произойдет, если США не вернутся к обсуждению вопроса об арестованной дипломатической собственности РФ и не сформируют взаимовыгодную повестку консультаций", — пишет газета со ссылкой на высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что затягивание США решения вопроса с дипломатической собственностью РФ повышает шансы на жесткий ответ со стороны Москвы и что он уже подготовлен.

Во вторник официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт сообщила на брифинге, что встреча состоится 17 июля, однако с российской стороны эта информация не подтверждалась. Ссылаясь на источники, издание сообщает, что о принятом решении по анонсированной Госдепартаментом встрече на брифинге сообщит официальный представитель МИД Мария Захарова.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.