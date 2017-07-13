В Нью-Йорке власти выделяют 32 миллиона долларов на борьбу с крысами

НЬЮ-ЙОРК, 13 июл — РИА Новости. Власти Нью-Йорка потратят 32 миллиона долларов на борьбу с крысами в городе. Мэр Билл Де Блазио поставил цель сокращения популяции грызунов на 70 процентов.

Средства выделяются в дополнение к существующей программе по борьбе с крысами и будут направлены на работу в трех районах города, наиболее пораженных грызунами: южная часть Манхеттена (в том числе в районы Чайна-таун и Ист-вилладж), а также юго-запад Бронкса и северной части Бруклина.

"Мы отказываемся принимать крыс как нормальную часть жизни в Нью-Йорке", — заявил градоначальник.

В сентябре в указанных районах проволочные мусорные корзины на улицах будут заменены на железные контейнеры. Более 16 миллионов долларов уйдет на замену старых полов в подвалах домов на бетонные.

Город также закупит несколько сотен аппаратов для спрессовывания отходов, которые крысы не смогут открыть. Кроме того, вводятся новые правила по утилизации мусора и устанавливаются конкретные часы, когда мусорные мешки могут выноситься из домов обочину для вывоза.

Согласно исследованию, проведенному специалистом Колумбийского университета в 2014 году, в Нью-Йорке водится около 2 миллионов крыс. Прежде в городе бытовало мнение, что грызунов в разы больше — более 8 миллионов, то есть популяция крыс практически равнялась количеству жителей мегаполиса.