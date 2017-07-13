В ЛНР мужчина сдал в полицию огнемет, гранатомет и более 600 боеприпасов

ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Житель города Кировск самопровозглашенной Луганской народной республики сдал в полицию огнемет, гранатомет и более 600 боеприпасов, сообщили РИА Новости в среду в центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.

"В дежурную часть Кировского городского отдела внутренних дел МВД ЛНР обратился житель города Кировск. Мужчина сообщил, что обнаружил возле своего дома пакеты, сумки, мешки с оружием и боеприпасами", — сообщили в центре.

По данным МВД, мужчина сдал полицейским 16 гранат и запалы к ним, 17 фрагментов пластида, электродетонаторы, 10 предметов, начиненных тротилом, мину, гранатомет РПГ-18 "Муха", огнемет РПО "Шмель", более 600 патронов различного калибра сигнальные ракеты.

"Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР", — отметили в ведомстве.

Оружие и боеприпасы изымаются в рамках указа главы ЛНР Игоря Плотницкого о разоружении незаконных вооруженных формирований. В МВД уточнили, что борьба с незаконным оборотом оружия и боеприпасов в республике находится под постоянным контролем непосредственно министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнет.